Vali Ayhan'dan Evde Eğitim Gören Öğrencilere Özel İlgi

Sivas Valisi Salih Ayhan, yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından hastanelerde ve evlerinde eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

Ziyaretlerine, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünde 6 aydır tedavi gören aynı serviste de eğitimine devam eden Kongre Anadolu Lisesi öğrencisi Yusuf Gültekin ile başlayan Vali Ayhan, öğrenciye ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Öğrencinin tedavisi hakkında bilgi alan Ayhan, derslerinde gösterdiği başarıdan dolayı da kutladı. Traktörden düşmesi sonucu omirilik zedelenmesi gerçekleşen hastanın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eden Vali Ayhan, öğretmenlerin birebir ilgilendiği Yusuf Gültekin'in derslerindeki başarıyı 2'nci dönemde de göstermesini temenni etti. Öğrenciye de seslenen Ayhan,"Mücadeleye devam. Bol bol kitap okuyup ders çalışacaksın. Hayattan kopmak yok. Hayallerin olacak, hedefin olacak." dedi.

Vali Ayhan, daha sonra evde eğitim gören Şehit Furkan Peker Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Hikmet Can Meriç'i Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Aile ile sohbet edip Hikmet Can Meriç'in dersleri hakkında da öğretmenlerinden bilgi alan Ayhan, öğrenciye 8 öğretmenin farklı branşlarda eğitim hizmeti verdiğini söyledi. Verilen eğitimin meyvelerini de aldıklarını kaydeden Ayhan, Hikmet Can Meriç'i aldığı takdir belgesi nedeniyle tebrik etti.

Öğrenci Hikmet Can Meriç'e seslenen Ayhan,"Dertsiz insan yok. Herkesin derdi var. Benimde derdim var. Çünkü senin derdin benim derdim. Burası bir imtihan dünyası." şeklinde konuştu.

Vali Ayhan son ziyaretini ise Vali Aydın Güçlü İlkokulu 1'nci sınıf öğrencisi Bilge Aydın'ın Selçuklu Mahallesi'ndeki hanesine gerçekleştirdi. Bilge'ye çeşitli hediyeler veren Ayhan, aldığı eğitim ile üstün başarı göstermesinden ve Bilge'nin gelecekte doktor olmayı istemesinden dolayı kendisini kutladı.

Eğitim öğretimin ikinci dönemini evde ve hastanede eğitim alan öğrencilere ayırdıklarını dile getiren Vali Ayhan,"Eğitim aşkına hiçbir şeyin engel olmadığına bir kez daha şahit olduk. İlimiz merkezinde 75 evde, 1'de hastanede eğitim alan öğrencimiz var. Bu öğrencilerimize ders vermek üzere 19'u ücretli toplam 160 öğretmen görev yapmaktadır. Ayrıca bu öğrencilerimizin derslerinde olduğu gibi sağlık hizmetlerinde de takibi yapılmaktadır. Ailelerimiz ayrıca her an bana telefonla da ulaşabilirler. Evde eğitim alan öğrencilerimizi özel olarak takip edeceğim. Her sıkıntılarında yanlarında olacağız. Her bir ferdimiz bizim için kıymetli. Tüm öğrencilerimiz tek tek takip ediliyor ve ailelerine de bilgi veriliyor. Eğitimde devletimizin gücü ortadadır. Allah devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İHA