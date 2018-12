Vali Ayhan'dan Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

Sivas Valisi Salih Ayhan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayhan, mesajında, 10 Aralık'ın her yıl Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlandığını belirtti.

Türkiye'nin, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni ilk imzalayan ülkeler arasında yer aldığına işaret eden Ayhan, "Türkiye aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in temel insan hakları sözleşmelerine taraftır. Kanunlar önünde bireylerin eşitliği ve ayrımcılığa uğramamaları ilkelerine dayanan insan haklarına saygı, Türkiye Cumhuriyeti'nin değiştirilemez niteliğidir." ifadesini kullandı.

Ayhan, Türkiye'nin insan hakları standartlarının en yüksek düzeye getirilmesi amacıyla son yıllarda birçok önemli adım attığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İlimizde de insan haklarının korunması ve geliştirilmesi yönünde çeşitli düzenlemeler yapılmakta ve önlemler alınmaktadır. Valiliğimizin öncelikli hedeflerinden biri olarak vatandaş odaklı kamu hizmeti anlayışının yerleştirilmesi yönünde başlatılan ve her geçen gün geliştirilerek uygulamaya konulan çalışmalar insan hakları anlayışının bir uzantısıdır. İnsan hakları bilincinin yerleşmesinde bireylerin ve sivil toplum kuruluşlarının da devletle birlikte çaba harcaması, her kişi ve kurumun bu konuda sorumluluk hissetmesi gerekmektedir. Valiliğimiz bu kapsamda sivil toplum kuruluşlarıyla her türlü iş birliğine ve desteğe hazırdır. Bu duygu ve düşüncelerle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutluyor, insan hakları anlayışının toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaşmasını diliyorum."