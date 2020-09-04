Vali Ayhan'dan Adan'a çift başlı kartal
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Vali Ayhan'dan Adan'a çift başlı kartal

Vali Ayhan'dan Adan'a çift başlı kartal Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, Sivas Kongresi'nin 101.

04.09.2020 11:22 | Son Güncelleme: 04.09.2020 11:27

Vali Ayhan'dan Adan'a çift başlı kartal

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Sivas'a geldi

SİVAS - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Sivas'a geldi.

Adan, Sivas Valiliği'ni ziyaret ederek Sivas Valisi Salih Ayhan ile görüştü. Görüşme öncesi şeref defterini imzaladı. Ayhan burada Adan'a çift başlı kartal ve hayat ağacı kabartması motifleri bulunan tablo ile Sivas Kongresi'ni anlatan bir kitap hediye etti. Adan Sivas'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirip, "Türkiye devletinin kuruluşunun temellerinin atıldığı Sivas 'ta olmak büyük heyecan veriyor" şeklinde konuştu.

Vali Ayhan'dan Adan'a çift başlı kartal

Kaynak: İHA

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