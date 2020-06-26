Vali Ayhan'dan 2 Temmuz açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Ayhan'dan 2 Temmuz açıklaması

SİVAS Valisi Salih Ayhan, 2 Temmuz Madımak Olayları anma programı hakkında bilgi vererek "Tedbirlerimizi gözden geçirdik.

Vali Ayhan'dan 2 Temmuz açıklaması
26.06.2020 18:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:58

SİVAS Valisi Salih Ayhan, 2 Temmuz Madımak Olayları anma programı hakkında bilgi vererek "Tedbirlerimizi gözden geçirdik. Bu süreçte sadece burada vefat eden 37 vatandaşımızın birinci derece yakınlarını kabul edeceğiz. Onlar bizim misafirimiz olacak. Onları ağırlayacağız. Asla yürüyüş olmayacak" dedi. 

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar ile Madımak Anma Etkinlikleri'ne koronavirüs salgını nedeniyle sınırlandırma getirildi. Sivas Valisi Salih Ayhan alınan tedbirler hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Vali Ahmet Muammer Bey salonunda düzenlenen basın toplantısına Vali Ayhan'ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu katıldı.

'BU ACI YÜREĞİMİZDE'Vali Ayhan, "2 Temmuz 1993 yılında ilimizin yaşadığı en büyük badirelerden birisi, malumunuz Madımak Olaylarıdır. 27 yıldır bu acıyı yüreğimizde hissederek bunun artık toplumumuzu birleştiren, bütünleştiren bir ortak acı olması nedeniyle bu sene de farklı bir anma programı idrak edeceğiz. Dönemin şartlarını değerlendirdiğimizde ve düşündüğümüzde ülkemizin birlik ve beraberliğine kastedilen karanlık odakların planlar yaptığı bir yıldı. Bunun da en büyük acısını ilimiz yaşadı. Maalesef o zamandan bu zamana kadar da bu acı yüreğimizdedir. Şer odaklarının bu yaptığı kalleşlik ve kahpe planları ilimizde ayrıştırmayı, bölmeyi değil bütünleştirmeyi, milletimizin daha birlik ve beraber olması hususunu artırarak devam etmiştir" dedi. 'HERHANGİ BİR YÜRÜYÜŞ PLANLAMASI YOKTUR'

Bu yıl anma etkinliklerine kısıtlamalar getirildiğini aktaran Vali Ayhan, "Geçmiş yıllarda malumunuz ki ilimize birçok yerden misafirler geliyordu. Ortalama 10 bin kişilik bir anma programı oluyordu. Bu sene 16 Mart'tan itibaren birçok kısıtlamalar getirildi. Pandemi sürecinde herkes buna uydu ve hassasiyet gösterdi. Elbette bu acımız bunu yaşayacağız. Bu acılar bizi birleştirecek. Bu pandemi sürecine uygun bir şekilde de yasaklama yapmayacağız, sadece bir kısıtlama şeklinde az bir sayı belirleyerek birlik ve beraberliğe katkı sağlaması için gayret göstereceğiz. Tedbirlerimizi gözden geçirdik. Bu süreçte sadece burada vefat eden 37 vatandaşımızın birinci derece yakınlarını kabul edeceğiz. Onlar bizim misafirimiz olacak. Onları ağırlayacağız. Yine il protokolünden belli kişiler ile geçmiş yıllarda görev alan tertip komitesindeki başkan ve üye şeklinde alacağız. Ayrıca siyasi parti il başkanları ve vekillerimizin katılımıyla bu sene dar bir çerçevede ama geçmişi unutmayacağımız bir anma programı idrak edeceğiz. Gerekli tedbirleri aldık. Hazırlıklarımızı gözden geçirdik. Herhangi bir yürüyüş planlaması yoktur. Maske, sosyal mesafe, hijyen kuralları bizim olmazsa olmazımızdır. Asla yürüyüş olmayacak. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini 'pişmanım' diyerek savundu Haber
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Haber
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları...
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı Haber
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü Haber
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu Haber
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Arınç'tan 'İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?' sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna...
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti
Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Melih Gökçek: Masur Yavaş hakkında 8 suç duyurusunda bulunacağım
Melih Gökçek: Masur Yavaş hakkında 8 suç duyurusunda bulunacağım
Ege'deki depremin ardından uzman isim canlı yayında uyardı: Evlere girmeyin
Ege'deki depremin ardından uzman isim canlı yayında uyardı: Evlere girmeyin
1 Temmuz'da tekrar açılacak internet kafelerde uyulması gereken kurallar için genelge yayınlandı
1 Temmuz'da tekrar açılacak internet kafelerde uyulması gereken kurallar için genelge yayınlandı
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu
Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Eşini sokak ortasında öldüren koca kıskıvrak yakalandı! 18 gün boyunca ormanda saklanmış
Eşini sokak ortasında öldüren koca kıskıvrak yakalandı! 18 gün boyunca ormanda saklanmış
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım transferine yeşil ışık yaktı
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım...
Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu?
Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu?
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti
Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 16 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 16 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Murat Kurum Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hülya Avşar Serenay Sarıkaya Dilan Çiçek Deniz
Spor Caner Erkin Bülent Uygun Sergen Yalçın Mustafa Cengiz İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Bursa Kadın Deprem Manisa
Şu an buradasınız: Vali Ayhan'dan 2 Temmuz açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 19:06:29. #1.14#
title