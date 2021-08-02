Sivas Valisi Ayhan, biçerdöverle buğday hasadı yaptı

Sivas Valisi Salih Ayhan, ayçiçeği ve buğday tarlalarını gezerek, biçerdöverle buğday hasadı yaptı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, ayçiçeği ve buğday tarlalarını gezerek, biçerdöverle buğday hasadı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Aşağıyıldızlı köyünü ziyaret eden Ayhan, çiftçi Semih Akın Hacıalibeyoğlu'na ait ayçiçeği ve buğday tarlalarındaki hasada katıldı.

Ayhan, burada yaptığı açıklamada, tüm çiftçilere bol ve bereketli hasatlar dileyerek, şunları kaydetti:

"Bu sene ciddi manada kuraklık yaşandı. Bu yüzden, 2021 yılında arzu ettiğimiz hasadı, ürünü alamadık ama emek verildiği zaman, çalışıldığı zaman, sulanabilir arazi olup da sulandığı zaman bugün gördüğümüz tarlada olduğu gibi çok ciddi manada bir ürün alınabiliyor. İl geneline baktığımızda 1 milyon hektar tarım arazisi var. Bunun yaklaşık 800 bin hektarı çok rahat bir şekilde tarıma elverişli alan. Şu an devletimizin de büyük destekleriyle göletler, barajlar ve modern tarım sulama sistemleriyle ciddi bir altyapının oluştuğunu söyleyebilirim."

Ayhan, daha sonra biçerdöver kullanarak buğday hasadı yaptı.

Devletin sulama desteğiyle 300 dekar alanda ürünlerinin hasadına başladığını aktaran çiftçi Hacıalibeyoğlu ise "Biz burada 2017 senesinde tarım müdürlüğünün ve bakanlığın sunmuş olduğu basınçlı sulama sistemi projesiyle hibe elde ettik. Devletimizin sunmuş olduğu sulama imkanıyla burayı 4 defa suladık. Gübresi, ilacı, tohumu her şeyi tam. Rabbimin izniyle istediğimiz verimleri elde ettik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde