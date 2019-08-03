Vali Ayhan, Başsavcı Uğurlu'yu ziyaret etti

Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu'ya hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu'yu ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başsavcı Uğurlu, Vali Ayhan'a teşekkür ederek köklü bir tarihe sahip, zengin kültürü ile Anadolu'nun kadim kentlerinden biri olan Sivas'a ve Sivaslılara hizmet edecek olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Ziyarette Sivas Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya da yer aldı.

Kaynak: AA