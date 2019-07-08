Vali Ayhan: "Artık takımımızı Avrupa'da oynatacak bir netice bekliyoruz"

Sivas Valisi Salih Ayhan, Kongre Müzesi yanında Sivasspor taraftar grubu olan "Çılgınlar 58"in üyeleri ile bir araya geldi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Kongre Müzesi yanında Sivasspor taraftar grubu olan "Çılgınlar 58"in üyeleri ile bir araya geldi. Ayhan, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan ve futbolculardan Sivas Kongresi'nin 100. yılı anısına bir hediye istediklerini belirtti.

Kaynak: AA
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