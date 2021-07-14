Vali Ayhan: "15 Temmuz darbe girişimi istiklalimize ve istikbalimize yönelik yapılan en son saldırıydı"
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Vali Ayhan: "15 Temmuz darbe girişimi istiklalimize ve istikbalimize yönelik yapılan en son saldırıydı"

Vali Ayhan: '15 Temmuz darbe girişimi istiklalimize ve istikbalimize yönelik yapılan en son saldırıydı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sivas Valisi Salih Ayhan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "15 Temmuz darbe girişimi istiklalimize ve istikbalimize yönelik yapılan en son saldırıydı" dedi.

Sivas Valisi Salih Ayhan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "15 Temmuz darbe girişimi istiklalimize ve istikbalimize yönelik yapılan en son saldırıydı" dedi.

Vali Ayhan mesajında, "15 Temmuz 2016'da, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/ PDY) eliyle girişilen darbe girişiminin 5. yıldönümünde meydanları dolduran; tarafını devletinden, milletinden, demokrasiden ve büyük Türkiye idealinden yana seçen tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum. O gece şehit verdiğimiz 251 vatan evladının her birine Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimize Cenabı Allah'tan sıhhat ve afiyetler diliyorum. Bu topraklar bin yıldır bizim vatanımız; Anadolu, bin yıldır Türk yurdu. Tarihin her döneminde bu necip millet mevcudiyeti, istikbali ve bekası için gereken tüm bedelleri ödemiş, bundan sonra da ödemeye hazırdır. Bu millet kutsalına uzanan eli, kimilerine göre hasta adam denilen bir dönemde Kurtuluş Savaşı'nda küllerinden yeniden doğarak kırmayı bilmiştir. Tarih boyunca birçok ihanetle karşılaşan milletimiz, 15 Temmuz 2016'da da aşağılık bir ihanetle daha karşı karşıya kalmıştır" ifadelerine yer verdi.

"Allah bizlere bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın"

Vali Ayhan, milletçe birlik olarak darbeye karşı durulduğunun ve bu darbe girişiminin başarısızlığa uğradığını belirterek mesajına şu şekilde devam etti; "Tarih boyunca nice ihaneti; feraset, cesaret ve fedakarlığı ile aşan milletimiz, siyasi tarihimizin en büyük ihanetlerinden biri olan FETÖ'nün yaşattığı bu günü de unutmayacak, unutturmayacaktır.15 Temmuz darbe girişimi istiklalimize ve istikbalimize yönelik yapılan en son saldırıydı. Çok şükür ki, milletçe bu hayasız akına bir olarak, birlik olarak karşı durduk ve bu alçak girişimi başarısızlığa uğrattık. Türk milleti, tarih sayfalarında kaldığı sanılan dirayetini, cesaretini, imanını 15 Temmuz günü de en güçlü şekilde muhafaza ettiğini gösterdi. Rabbim o gece ülkesi ve milleti için hayatını kaybeden, yaralanan herkesten razı olsun. Bundan sonrası için yapılması gereken şey bellidir: Vatansızlara verilecek en tesirli cevap, vatansever nesiller yetiştirmektir. Bu yüzden Sevgili Gençler; 15 Temmuz'da yaşadığımız acı tecrübeyi bir daha yaşamamak için dinimizi, dilimizi, ırkımızı, yaratılıştan gelen zenginliklerimizi ve sizlerin imkan ve değerlerini istismar edebilecek FETÖ tarzı yapılara karşı uyanık olalım. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda, terörle mücadelede, 15 Temmuz hain kalkışma planında ve sınır ötesi operasyonlarda şehit düşen kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Allah bizlere bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun" - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Vali Ayhan: "15 Temmuz darbe girişimi istiklalimize ve istikbalimize yönelik yapılan en son saldırıydı" - Haberler
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