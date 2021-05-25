Aksaray Valisi Aydoğdu, köyde futbol maçı oynadığı çocuklara forma gönderdi

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Hırkatol köyü ziyaretinde futbol maçı yaptığı çocuklara forma gönderdi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Hırkatol köyü ziyaretinde futbol maçı yaptığı çocuklara forma gönderdi.

Vali Aydoğdu ve beraberindekiler Hırkatol köyü muhtarı Mustafa Aydoğan'ı ziyaret ederek köy ile ilgili bilgi aldı.

Köy ziyareti sırasında çocukların futbol maçı isteğini kırmayan Aydoğdu, maç sonunda çocuklara forma sözü verdi.

Formaları çocuklar adına alan muhtar Aydoğan, yaptığı açıklamada, çocuklar ve ailelerinin hayatları boyunca unutmayacakları bir anı yaşadıklarını söyledi.

Çocukların Vali Aydoğdu ile yaptıkları müsabakadan dolayı büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Aydoğan, şunları kaydetti:

"Valimizin köyümüzü ziyareti ardından çocuklarımızla birlikte futbol oynaması bizleri ve çocuklarımızı çok mutlu etti. Valimiz galip geldi ama çocuklarımıza forma sözü vermişti. Ziraat Odası Başkanımız Emin Koçak ve valimiz verdikleri sözü yerine getirdiler. Çocuklarımız formalarına kavuştu. Valimize çok teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koçak