Vali Aydoğdu'dan Şehitliğe bayram ziyareti
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Vali Aydoğdu'dan Şehitliğe bayram ziyareti

Vali Aydoğdu'dan Şehitliğe bayram ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Ramazan Bayramı arefesinde şehitliği ziyaret ederek dua edip, şehit kabristanlarına karanfil bıraktı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Ramazan Bayramı arefesinde şehitliği ziyaret ederek dua edip, şehit kabristanlarına karanfil bıraktı.

Ervah kabristanlığı içerisinde yer alan Aksaray şehitliğine gelen Vali Aydoğdu beraberindekilerle birlikte okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Şehit aileleri ile selamlaşan Vali Aydoğdu şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek şehit yakınlarının Ramazan Bayramını tebrik etti.

Vali Aydoğdu yaptığı açıklamada, "Bu toprakları vatan yapan şehitlerimizdir. Onları rahmetle, minnetle anıyoruz" dedi. Şehitlerin vatan ve millet için canlarını verdiğini belirten Vali Aydoğdu, "Ramazan Bayramı arifesinde şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ettik. Allah onlardan razı olsun. Onlar sayesinde vatanımızda hür şekilde yaşıyoruz. Şehitlerimizin emanetleri ailelerimiz de ziyaretlerini yapıyorlar. Onlar bizim başımızın tacı tüm şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Hüzünlü bir bayramın arifesindeyiz. Sağlık nedeniyle bazı geleneklerimizi yerine getiremiyoruz. Ancak, gönül almak, barışmak, sevgiyi paylaşmak için mesafeler engel değildir. Sağlık bu huzurlu günlerin yakın olduğuna inanıyoruz. Başta şehit ve gazilerimizin muhterem aileleri olmak üzere temi Aksaraylı hemşerilerimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyoruz. Gönüllerine hüzün değmesin" şeklinde konuştu. - AKSARAY

Vali Aydoğdu'dan Şehitliğe bayram ziyareti
Vali Aydoğdu'dan Şehitliğe bayram ziyareti
Vali Aydoğdu'dan Şehitliğe bayram ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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