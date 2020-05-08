Vali Aydın Baruş, trafik denetimine katıldı
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Vali Aydın Baruş, trafik denetimine katıldı

Vali Aydın Baruş, trafik denetimine katıldı
08.05.2020 08:58 | Son Güncelleme: 08.05.2020 09:00

Malatya Valisi Aydın Baruş, Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla trafik denetimine katılarak, sürücülere maske dağıttı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla trafik denetimine katılarak, sürücülere maske dağıttı.

Vali Baruş, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile Malatya Elazığ kara yolundaki uygulama noktasına gelerek, trafik denetimleriyle ilgili bilgi aldı.

Ardından gazetecilere açıklamaya yapan Baruş, hafta kapsamında 700 traktör römorkuna, reflektör takılacağını söyledi.

Kentte tarımın gelişmiş olduğunu ve yaz mevsiminin gelmesiyle traktörlerin römork ile trafiğe çıktığını aktaran Baruş, reflektör takılan römorkların gece trafik güvenliğinin sağlanması açısından önemli olduğunu belirtti.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin trafik güvenliğine dikkati çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediğini kaydeden Baruş, "İlimizdeki maket araç sayısı 4'tü, 6'ya çıkarıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarımızın sağlığına dikkati çekmek için sürücülere maske ve dezenfekten dağıtıyorlar. Kentin değişik yerlerine trafik güvenliğinin önemi için afiş ve pankart asıldı. Karayolu Trafik Güvenliği Haftası'nın trafik kazalarının azaltılmasına, sürücülerin ve yayaların bilincinin artmasına vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Baruş, ülkede ve kentte yapılan trafik denetimleri ile alınan tedbirler neticesinde ölümlü ve yaralanmalı kazaların ciddi oranda azaldığını sözlerine ekledi.

Baruş, konuşmasının ardından traktör römorkuna reflektör taktı, sürücülere maske ve dezenfekte verdi.

Vali Aydın Baruş, trafik denetimine katıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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