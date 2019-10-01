Vali Aydın Baruş mahalle muhtarlarını ziyaret etti

01.10.2019 15:06

Malatya Valisi Aydın Baruş, Şehit Fevzi, Sarıcıoğlu ve Hidayet Mahalle Muhtarlarını ziyaret ederek, talepleri dinledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Baruş, mahalle muhtarlarını ziyaret ederek, mahallelerde inceleme yaptı.

Baruş, Beylerbaşı Mahallesi Muhtarı Hasan Arıkan, Şehit Fevzi Mahallesi Muhtarı Sami Cengil, Sarıcıoğlu Mahallesi Muhtarı Fatih Yücel ve Hidayet Mahallesi Muhtarı Engin Güleç'i ziyaret ederek, muhtarların taleplerini dinledi.

Ziyaretler esnasında konuşan Baruş, "Dile getirilen sorun ve talepleri muhtarlarımız ile istişare ederek, çözüm için hep birlikte gayret göstereceğiz. Amacımız ilimizin her mahallesinde vatandaşlarımızın en iyi yaşam koşullarında yaşamasını sağlamaktır. Tüm kurumlarımızla bu yönde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahallelerde inceleme yaparak vatandaşlarla sohbet eden Baruş'a İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile Mahalli İdareler Müdürü İsmet Temür eşlik etti.

Kaynak: AA