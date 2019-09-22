Vali Aydın Baruş, İHKİB toplantısına katıldı

22.09.2019 13:24

Malatya Valisi Aydın Baruş, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB) Malatya'da düzenlediği toplantıya katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Baruş, Malatya'nın kuru kayısı üretiminde dünyada lider olduğunu hatırlatarak, kentin kuru kayısı ihracatından yıllık ortalama 350 milyon dolar gelir elde ettiğini belirtti.

Kentte bulunan 2 Organize Sanayi Bölgesi'nde 300'ün üzerinde işletme bulunduğunu ve 23 bin civarında kişinin istihdam edildiğini anlatan Baruş, şunları kaydetti:

"İstihdamın yaklaşık yüzde 60'ının tekstil ve hazır giyim sektöründe çalıştığını görüyoruz. Biz hazır giyim ve tekstil sektörünün ilimiz için çok çok önemli görüyoruz. Ben de birinci Organize Sanayi Müteşebbis Heyetinin Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak sanayicilerimizin sıkıntılarını, problemlerini veya yapılması gerekenleri yakinen biliyorum. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile sanayicilerimizin işini kolaylaştırmak için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bire bir sanayicilerimiz Malatya'ya yatırım yapmak istedikleri takdirde bütün kurumlar nezdinde yapılabilecek her şeyi ben takip etmeye hazırım."

Toplantı İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe tarafından Vali Baruş, AK Parti Milletvekili Tüfenkci, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sadıkoğlu, İnönü Üniversitesi Rektörü Kızılay'a plaket takdimiyle sona erdi.

Kaynak: AA