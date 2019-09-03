Vali Aydın Baruş hastane inşaatını inceledi

03.09.2019 14:54

Malatya Valisi Aydın Baruş, inşaatı devam eden Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte yapımı süren 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Baruş, hastanenin en kısa sürede tamamlanması için çalışmaların hızlandırılması konusunda talimat verdi.

İncelemeler sırasında Vali Baruş'a Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Muhammed Duran, İdari ve Mali İşler Müdürü Erdal Akbakay, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Zehra Doğan, Destek ve Kalite Müdürü Nafiz Akel ile inşaat firması yetkilileri eşlik etti.

İnceleme sonunda Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine yeni atanan Prof. Dr. Erdal Aktürk'ü ziyaret eden Vali Baruş, Başhekim Aktürk'e yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: AA