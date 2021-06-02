Vali Aydın Baruş Başkanlığında Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi
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Vali Aydın Baruş Başkanlığında Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

Vali Aydın Baruş Başkanlığında Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Toplantıya Vali Aydın Baruş, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Sağlık Müdürü Recep Bentli, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Büyükşehir Belediyesi Genel...

Toplantıya Vali Aydın Baruş, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Sağlık Müdürü Recep Bentli, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İnanç Kara Ölmeztoprak, Bağımsız Yaşam Derneği Başkanı Regaip Bostan, Yeşilay Başkan Yardımcısı Özkan Boyraz ve Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinatörü Bülent Ceylan katıldı.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantı, ulusal olarak faaliyet gösteren Bağımsız Yaşam Derneğinin ülke genelindeki bağımlılık durumu hakkında edindikleri bilgileri paylaşması ile başladı.

Toplumdaki uyuşturucu madde kullanımının ve uyuşturucu bağlantılı suçların önlenmesi, Son zamanlarda öncelikle gençlerimiz olmak üzere tüm toplumu tehdit eden sentetik uyuşturucuların kullanımının artması, Uyuşturucu maddelerin toplum ve toplum sağlığına verdiği zararların azaltılması ve tedavi olanaklarının iyileştirilmesinin sağlanması, Bağımlılıkla Mücadelede STK'ların aktif rol alması için gerekli çalışmaların yapılması, STK'lar ile diğer kurumlar arası işbirliğinin arttırılması, Bağımlılıkla mücadele ve rehabilitasyon tedbirleri kapsamında sosyal uyum ve istihdam projeleri, Bağımlı aileleri ile iletişimin sürekliliği sağlanarak gerekli eğitici çalışmaların yapılması; Konularının görüşüldüğü toplantıda bağımlılığın bir sağlık sorunu ve toplumsal bir sorun olması ayrıca bulaşıcı hastalık gibi değerlendirilmesi gerektiğinden bağımlılığı önleyici, bağımlılıktan koruyucu tedbirler ile rehabilitasyon konuları hakkında sunum yapılarak görüş ve önerilerle son buldu.

Kaynak: Habermetre

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