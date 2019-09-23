Vali Aydın Baruş, aşure etkinliğine katıldı

23.09.2019 12:20

Malatya Valisi Aydın Baruş, Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı ile CEM Vakfı Malatya Şubesi tarafından düzenlenen aşure etkinliğine katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi'nde düzenlenen etkinlikte, Hz. Hüseyin'in Kerbela'da zalimler tarafından 72 arkadaşı, ehlibeyt ile birlikte büyük bir zulme uğrayarak şehit edildiğini belirtti.

Vali Baruş, "Bu acı birleştirdi ve aramızdaki sevgiyi büyüttü, kardeşliğimizi büyüttü. Bizim burada bu acıdan alacağımız ders şudur; biz birbirimize karşı samimi olursak, gönülden birbirimize bağlanırsak bir daha bu elim hadiseleri yaşamayız. Bizi bugün Anadolu olarak, Türkiye olarak bir arada tutan bu ehlibeyt sevgisidir. Bu ehlibeyt sevgisini her daim yaşatan ve bizleri bu sevgi etrafında bir araya getiren değerli kardeşlerimize de çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aşure ikramından sonra Vali Baruş, beraberindekilerle Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi'nden ayrıldı.

Programa AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Başkanı Doğan Karaduman, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, vakıf ve dernek yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA