Vali Ayaz, aşılanan 65 yaş üstünde kovid-19 kayıplarının düştüğünü, gençlerde ise arttığını söyledi
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Vali Ayaz, aşılanan 65 yaş üstünde kovid-19 kayıplarının düştüğünü, gençlerde ise arttığını söyledi

Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Bu kadar yüksek bir 65 yaş üstü nüfus bulunan bir ilde vaka sayıları tırmanırken 65 yaş üstü hasta sayısının düşmesi bize tek bir şeyi gösteriyor, aşı etkin.

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Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Bu kadar yüksek bir 65 yaş üstü nüfus bulunan bir ilde vaka sayıları tırmanırken 65 yaş üstü hasta sayısının düşmesi bize tek bir şeyi gösteriyor, aşı etkin." dedi.

Ayaz, Valilik Toplantı Salonu'nda yaptığı açıklamada, Çankırı'da koronavirüs vakalarında durumun iyi olmadığını söyledi.

Yeni gelen kısıtlama kararı sonrası vakalarda düşüş beklediklerini belirten Ayaz, "Virüsün mutasyonu çıktı. İngiliz varyantı, Güney Afrika varyantı var ama sonuçta mücadele yöntemimizde bir değişiklik yok. Maske kullanımı, hijyene dikkat edilmesini ama en önemlisi de gereksiz her türlü temastan sakınılmasını, aile ziyaretleri ve misafirliklerin ertelenmesini istiyoruz." diye konuştu.

Aşının hastalığı, hastaneye yatışı, yoğun bakımı ve ölümü önlemede iyi sonuçlar verdiğini belirten Ayaz, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 3 ay çok rahattık ama şimdi tekrar bir artış var. Bugün de maalesef her gün rekor tazeliyor gibi bir şey, gayet yüksek bir vaka sayısıyla bugünü kapattık. 2 Mart'ta 318 idi vefat sayısı şu an itibari ile 350. O günden bu güne 32 vatandaşımızı daha kaybettik."

Koronavirüs nedeniyle 4'ü entübe 15 kişinin yoğun bakımda olduğunu ancak aşısının ikinci dozunu olmuş ve üzerinden 14 gün geçmiş kimsenin hastanede olmadığını dile getiren Ayaz, "65 yaş üzeri hasta sayımız her geçen gün düşüyor. Şu anda yüzde 10, geçen hafta yüzde 13, bir önceki hafta yüzde 18, ondan önceki hafta yüzde 22'ydi. Yani aşının çalıştığının bize net göstergesi. Vaka sayılarımız artıyor. Malumunuz ilimiz 65 yaş üstü nüfusta Türkiye dördüncüsü ama 65 yaş üstü hasta sayımız her geçen gün düşüyor, bu gayet güzel." ifadelerini kullandı.

33 yaşında serviste yatan hastamız var

Hastalığın yaş ortalamasında düşüş olduğunu, hastaneye kabul edilen hastaların çoğunlukla 50-65 yaş grubunda olduğunu aktaran Ayaz, şunları dile getirdi:

"Bugün itibariyle 33 yaşında serviste yatan bir hastamız var. 48 yaşında bir hastamız da şu anda yoğun bakımda ama yoğun bakımda yatan hastalarımızın 10'u 65 yaş altı. Şu anda serviste de 30 hastamız 65 yaş altı. Hastanede toplamda 57 hastamız var, 42'si serviste 15'i yoğun bakımda. Bu 42 serviste yatan hastamızın 30'u da 65 yaşın altında. Bunu sizlere anlatmaktaki muradım şu, gençlere bir şey olmuyor değil, oluyor. Zaten vefatlarda da bunun etkisini görüyoruz. Son 20 ölümümüzün yaş ortalaması 70,1, son 10 ölümümüzün yaş ortalaması 67,6, son 3 ölümümüzün ise 58,6. Bu biraz fikir versin diye söylüyorum. 65 yaş üstü vatandaşlarımız aşıların etkinliğinin artmasıyla beraber gittikçe korunuyor inşallah."

Aşı konusunda herhangi bir tereddüt olmasını istemediklerini ifade eden Ayaz, "Bu kadar yüksek bir 65 yaş üstü nüfus bulunan bir ilde vaka sayıları tırmanırken 65 yaş üstü hasta sayısının düşmesi bize tek bir şeyi gösteriyor, aşı etkin. Tüm vatandaşlarımızdan isteğimiz aşı olsunlar. Sonradan olacak pişmanlık maalesef fayda vermeyecek." dedi.

Vali Ayaz, aşılanan 65 yaş üstünde kovid-19 kayıplarının düştüğünü, gençlerde ise arttığını söyledi
Vali Ayaz, aşılanan 65 yaş üstünde kovid-19 kayıplarının düştüğünü, gençlerde ise arttığını söyledi
Vali Ayaz, aşılanan 65 yaş üstünde kovid-19 kayıplarının düştüğünü, gençlerde ise arttığını söyledi
Vali Ayaz, aşılanan 65 yaş üstünde kovid-19 kayıplarının düştüğünü, gençlerde ise arttığını söyledi
Vali Ayaz, aşılanan 65 yaş üstünde kovid-19 kayıplarının düştüğünü, gençlerde ise arttığını söyledi
Vali Ayaz, aşılanan 65 yaş üstünde kovid-19 kayıplarının düştüğünü, gençlerde ise arttığını söyledi
Vali Ayaz, aşılanan 65 yaş üstünde kovid-19 kayıplarının düştüğünü, gençlerde ise arttığını söyledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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