Vali Atik'ten sosyal çağrı; "Aşı gücünüze güç katar"
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Vali Atik'ten sosyal çağrı; "Aşı gücünüze güç katar"

Vali Atik'ten sosyal çağrı; 'Aşı gücünüze güç katar'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, sosyal medya hesabından vatandaşların aşı olması için çağrıda bulundu.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, sosyal medya hesabından vatandaşların aşı olması için çağrıda bulundu. Vakaların genellikle aşı olamayanlarda görüldüğünü ifade eden Vali Atik, "Aşı gücünüze güç katar. Lütfen önceliğimiz aşı olsun" dedi.

Türkiye genelinde vaka sayılar her geçen gün artarak devam ederken, vatandaşların aşı olması yönünde ise birçok çağrılar yapılıyor. Günlük tespit edilen vakaların birçoğu ise aşısız ve aşısını tamamlamayan kişilerden oluşuyor. Denizli Valisi Ali Fuat Atik ise sosyal medya hesabından aşı çağrısında bulundu. Salgının halen daha dolaşmaya devam ettiğini hatırlatan Vali Atik, önceliğin aşı olmak olduğunu ifade ederek, "Salgın aramızda dolaşmaya devam ediyor. Günlük tespit edilen vakaların birçoğu maalesef ki aşısız ve aşısını tamamlamamış kişilerden oluşuyor. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Aşı ile bağışıklık kazanana kadar tedbirlere uyalım. Lütfen önceliğimiz aşı olsun" dedi. - DENİZLİ

Vali Atik'ten sosyal çağrı; 'Aşı gücünüze güç katar'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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