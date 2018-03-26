Vali Atik'ten Kitap Fuarına Davet

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, vatandaşları bu yıl beşincisi düzenlenecek Siirt Kitap Fuarı'na davet etti.

Atik, yaptığı açıklamada, 12 bin yıllık köklü geçmişi, zengin tarihsel birikimi, doğal güzellikleri ve inanç turizmiyle hoşgörünün ve sevginin barışla yoğrulduğu, içinde farklı dillerin konuşulduğu huzur ve kardeşlik şehri Siirt'te, her geçen yıl daha da gelişerek, bir kültür şöleni kimliğini kazanan kitap fuarının bu yıl beşincisinin düzenleneceğini hatırlattı.

Kentin sosyal ve kültürel hayatına önemli katkı sunan Siirt Kitap Fuarı'nın tam anlamıyla bir kitap ve kültür şölenine dönüştüğünü ifade eden Vali Atik, bu yıl "Çocuklar Gelecekteki Meslekleri ile Buluşuyor" sloganı düzenlenecek fuarda, 60 yayınevi ile birçok yazarın okuyucularla kucaklaşacağını belirtti.

Vali Atik, tüm vatandaşları yarın saat 11.00'de kapılarını açacak fuara davet etti.

Siirt Kitap Fuarı, 1 Nisan'a kadar 10.00-20.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.