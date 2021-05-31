Vali Atik, taş ocağı mağduru kekik üreticileriyle görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Atik, taş ocağı mağduru kekik üreticileriyle görüştü

İhlas Haber Ajansı / Semih Can Yılmaz - Haberler | 3. Sayfa

Vali Atik, taş ocağı mağduru kekik üreticileriyle görüştü Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 15 gün ara verilen faaliyetlerine yeniden başlayan taş ocağı nedeniyle ürünlerinin zarar gördüğünü iddia eden kekik üreticileriyle görüştü.

Vali Atik, taş ocağı mağduru kekik üreticileriyle görüştü

DENİZLİ - Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 15 gün ara verilen faaliyetlerine yeniden başlayan taş ocağı nedeniyle ürünlerinin zarar gördüğünü iddia eden kekik üreticileriyle görüştü.

Pamukkale ilçesi Güzelpınar Mahallesinde daha önce faaliyetlerine 15 gün ara verilen taş ocağının, bölgedeki kekik tarlalarına zarar verdiğini iddia eden üreticiler, sıkıntılarını anlatmak için Denizli Valiliğine geldi. Güvenlik güçlerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı valilik önünde toplanan üreticiler, zorla binaya girmeye çalışınca kısa süreli arbede yaşandı. İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız tarafından sakinleştirilen grup, Vali Ali Fuat Atik ile görüşmek için talepte bulundu.

Vali Atik, çiftçilerle görüşmek için toplantısını yarıda bıraktı

Güney Ege Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantısı için Muğla'da bulunan Vali Atik, durumdan haberdar olur olmaz toplantıyı yarıda bırakarak Denizli'ye döndü. Valilik önünde toplanan mahalle sakinlerinin konferans salonuna alınması talimatını veren Vali Atik, üreticilerin sıkıntılarını bizzat dinleyerek, sorunun çözümü noktasında görüş alışverişinde bulundu.

Vatandaşların sorunlarını dinleyerek tek tek yanıtlayan Vali Atik, Güzelpınar Mahalle Muhtarı Ergün Gürsoy'dan sorun hakkında bilgi aldı.

Vali Atik'ten sorunu yerinde görmesini rica eden Gürsoy, "Biz Güzelpınar Mahallesi olarak örnek köy seçilmiştik, Türkiye'de ilk defa, ben memleketimle köyümle Denizli'mle gurur duyuyorum. Güzelpınar'ı talan etmek için bir şirket her sene bizim oralara taş ocağı açmak istiyorlar. Biz azalarımızla, köylülerimizle şirketi tanımayız. Daha bir günden bir güne ne düzen geldi ne de bir şey tozdan durulmuyor. Şuanda taş ocağının çalışan yerle arka tarafında yüzlerce dönümlük arazimiz var bizim. Şimdi açılacak olan taş ocağını istemiyoruz. Yarın saat 10.00'da gelin valim" dedi.

Vali Atik bölgeyi bizzat inceleyecek

Taleplerin bizzat takipçisi olacağını kaydeden Vali Atik, şöyle konuştu:

"Taş ocağının yerleşim yerine mesafesi ne kadar? Yarın ben geleyim, sizin bir çayınızı içeyim, hem yerinde göreyim orada konuşalım. Yeni açılacak olana da bakalım. Ben Denizli'nin valisiyim, ben halkımın hakkını kimseye gasp ettirmem. Şu anda taş ocağı açılmak istenen yer, biz devlet yatırımına malzeme üretecek. Bir geleyim bakayım, alternatif bir çözüm yolu varsa hep birlikte çözüm yoluna bakalım. Gözümle göreyim birlikte bir çözüm yolu arayalım. Anacığım, ben seni mağdur ettirir miyim ya, ben ziyan ettirmem. Vali karşınızda hesabını bana sorun ben izin verdiysem, geldim, anacığım bu işler dedikodu ile olmaz. Muhtar ben onun için görmek istiyorum, şimdi siz bana kaçta derseniz geleyim. Tamam yarın saat 10.00'da geleceğim. Söz benim ağzımdan çıktı ben yarın köye geleceğim burada konuştuğumun dışında bir şey yaparsam yarın senin yüzüne nasıl bakarım. Ben tek gideceğim, bir şoförüm bir korumam olacak. Yarın saat 10.

Vali Atik, taş ocağı mağduru kekik üreticileriyle görüştü
Vali Atik, taş ocağı mağduru kekik üreticileriyle görüştü
Vali Atik, taş ocağı mağduru kekik üreticileriyle görüştü
Vali Atik, taş ocağı mağduru kekik üreticileriyle görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Semih Can Yılmaz

Evini yakan kadın, apartman kapısını kilitleyip kaçtı! Bina sakinleri son anda kurtuldu
Evini yakan kadın, apartman kapısını kilitleyip kaçtı! Bina sakinleri son anda kurtuldu
Kumar masasında polise yakalanan tansiyon hastası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
Kumar masasında polise yakalanan tansiyon hastası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli
Magazin Beren Saat Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Şenol Güneş Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Atik, taş ocağı mağduru kekik üreticileriyle görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 23:53:25. #1.16#

title