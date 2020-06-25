- Vali Atik, sokak hayvanlarını sahiplenme çağrısında bulundu
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- Vali Atik, sokak hayvanlarını sahiplenme çağrısında bulundu

- Vali Atik, sokak hayvanlarını sahiplenme çağrısında bulundu Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezdi.

25.06.2020 16:06 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:12

- Vali Atik, sokak hayvanlarını sahiplenme çağrısında bulundu

DENİZLİ - Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezdi. Vali Atik, sokak hayvanlarını sahiplenme çağrısında bulunarak, "Büyükşehir Belediyemiz hayvanları ücretsiz olarak sahiplendirilmesini sağlıyor. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılayalım. Hayvan sevgisi çok önemlidir" dedi.

Kısa süre önce göreve başlayan Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında hizmete açılan Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret etti. Vali Atik ve Başkan Zolan, ilk olarak tesiste yavru bir kediyi sahiplenen Emirhan Çağdaş adlı minik hayvan sever ile sohbet etti. Kompleksteki kedi ve köpek pansiyonları, serbest gezi alanları, köpek padokları, kedi evleri, ameliyathaneler ve poliklinik servisleri ile Denizli Horoz Evlerini inceleyen Vali Atik, Denizli Horozu ile poz vermeyi de ihmal etmedi. Özellikle tedavi gören sokak hayvanları ile yakından ilgilenen Vali Atik, seminer salonunda Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin işleyişi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli'ye böylesine güzel bir tesis kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür ettiğini belirterek, "2 tane köpeğim var, hayvan sever biri olarak Denizli Büyükşehir Belediyemizin bu hizmeti gerçekten beni mutlu etti. Burayı gördükten sonra çok mutlu oldum. Denizli Büyükşehir Belediyemiz, bizler sadece insana hizmet etmiyoruz. Canlı olan her varlığa hizmet ediyoruz. Buraya da çok ciddi paralar harcanmış, ciddi hizmetler yapılıyor. Sadece hayvan barınağı olarak tasarlanmamış, peyzaj çalışmasıyla, yapılan etkinliklerle gerçekten Denizli halkına hizmet veren, çocuklarımızın da hayvan sevgisini kazanabilecekleri bir merkez haline gelmiş. Bu anlamda başta Osman Zolan Başkanımız olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Atik'ten sokak hayvanlarına sahiplenme çağrısı

Denizli halkına hayvan sahiplenme çağrısında da bulunan Vali Atik, "Sevimli dostlarımıza insanlarımızın bakış açısını değiştirecek bir mekan burası. Burada çok ciddi bir hizmetin yapıldığını gördüm. Almış olduğumuz bilgilendirmede de Ege Bölgesi'nin en büyük hayvan bakım merkezi olduğunu öğrendim. Denizli Valisi olarak ayrıca bu beni çok mutlu etti. Tekrar Osman Zolan Başkanımızın şahsında Denizli Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına ayrıca teşekkürü bir borç biliyorum. Çok önemli bir hizmet gerçekten, ellerine sağlık. Sevimli dostlarımızı yalnız bırakmayalım. Onları kaderlerine, sokaklara bırakmayalım. Hayvan sevgisi olan çocuklarımızı buraya getirelim. Denizli Büyükşehir Belediyemiz hayvanları ücretsiz olarak sahiplendirilmesini sağlıyor. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılayalım. Hayvan sevgisi çok önemlidir. Gelsinler Denizli Büyükşehir Belediyemizin bu hizmetiyle de tanışsınlar" ifadelerini kullandı.

"Birlikte hizmet edeceğiz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, Vali Ali Fuat Atik'in ziyaretinden büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, "Denizli'ye geleli birkaç gün oldu ama sokak hayvanlarına verdiği değer ve bizim yaptığımız hizmetleri görme noktasında göstermiş oldukları teveccühten dolayı çok teşekkür ediyorum. Şehrimizdeki tüm canlılara hizmet etmemiz gerekiyor. İnşallah bu hizmetlerimizi artırarak Sayın Valimizle birlikte, el birliğiyle şehrimize, insanlarımıza, tüm canlılara, geleceğimize birlikte hizmet edeceğiz. Burada sokak hayvanlarımızla ilgili yapmış olduğumuz hizmetleri görsünler. Hayvan sevgisi noktasında yavrularımız küçükken o sevgiyle aşılansın. İnşallah çocuklarımız da ömür boyu hayvanlarımıza, canlılarımıza sahip çıksın" şeklinde konuştu.

- Vali Atik, sokak hayvanlarını sahiplenme çağrısında bulundu

Kaynak: İHA

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