Vali Atik, Şirvan'da Taziye Ziyaretinde Bulundu

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde, özel bir maden ocağında meydana gelen iş kazası sonucu hayatını kaybeden Hayrettin Carık'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.





Vali Atik, Şirvan ilçesine bağlı Taşlı köyü, Yatağan mezrasında taziye evinde, Carık ailesi ve vatandaşlarla bir araya geldi. Acılı aileye başsağlığı ve sabır diledi.





Taziye ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.





Taziye ziyaretinde, Vali Yardımcısı Bünyamin Kuş, Şirvan Kaymakamı Memiş İnan, İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek, İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay hazır bulundu.





Taziye ziyaretini tamamlayan Atik, Şirvan Kaymakamlığını ziyaret etti.



Ziyarette Atik, ilçe kaymakamlığı görevine yeni başlayan İnan'a yeni görevinde hayırlı olsun temennisinde bulundu.