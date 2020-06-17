Vali Atik mesaiye 19.00'da başladı Vali Atik mesaiye 19.00'da başladı Mesaiye 19.00'da başlayan Vali Atik, mesai mefhumu gözetmeden çalışacağı mesajını verdi Vali Atik: "Vatandaşa gönlümüzde kapımıza 24 saat açıktır" Siirt Valiliği ve Belediye Başkan Vekilliği'nden, Denizli Valiliğine atanan Ali Fuat Atik mesaiye 19.

Vali Atik mesaiye 19.00'da başladı

Mesaiye 19.00'da başlayan Vali Atik, mesai mefhumu gözetmeden çalışacağı mesajını verdi

Vali Atik: "Vatandaşa gönlümüzde kapımıza 24 saat açıktır"

DENİZLİ - Siirt Valiliği ve Belediye Başkan Vekilliği'nden, Denizli Valiliğine atanan Ali Fuat Atik mesaiye 19.00'da başlayarak mesai mefhumu gözetmeden çalışacaklarının mesajını verdi.

Vali Atik, eşi Fulya Atik ile hava yoluyla geldiği Çardak Havalima'nından ardından kalabalık bir konvoy eşliğinde Denizli Valiliği'ne geldi. Vali Atik'i burada kurum müdürleri, protokol üyeleri ve resmi tören mangası karşıladı. Saat 19.00 olmasına rağmen Vali Atik, makamına geçerek tebrikleri kabul etti. Kendisini bekleyen gazetecilere kısa bir açıklamada bulunan Vali Atik, vatandaş odaklı çalışacaklarını kaydetti. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin eski görev yeri Siirt'teki iki ilçe kardeş olduğunu ve bu yüzden kenti tanıdığını kaydeden Vali Atik, "İnşallah Denizli'de güzel hizmetler yapacağız. Siirt'te gösterdiğimiz performansı inşallah Denizli'de de sağlayacağız. Siirt'ten ayrılmadan önce güzel bir kardeşlik projemizi öğrendik, bu da Denizli Valisi olmamada apayrı bir anlam kazandırdı. Benim yönetim anlayışım vatandaş odaklı yönetim anlayışıdır. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı ile görevimi yerine getirdim. Vatandaşa gönlümüzde kapımıza 24 saat açıktır. İstişareye önem veren bir yöneticiyim. Benden önce görev yapan valilerimize teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA