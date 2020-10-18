Vali Atik maske takmak istemeyen miniği ikna etti
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Vali Atik maske takmak istemeyen miniği ikna etti

18.10.2020 14:10 | Son Güncelleme: 18.10.2020 14:24

Vali Atik maske takmak istemeyen miniği ikna etti Vali Atik korona denetimleri sırasında yakından ilgilendiği miniklerin gönlünü fethetti Denizli Valisi Ali Fuat Atik, korona virüs denetimleri sırasında karşılaştığı maskesiz çocuklarla yakından ilgilendi.

Vali Atik maske takmak istemeyen miniği ikna etti

Vali Atik korona denetimleri sırasında yakından ilgilendiği miniklerin gönlünü fethetti

DENİZLİ - Denizli Valisi Ali Fuat Atik, korona virüs denetimleri sırasında karşılaştığı maskesiz çocuklarla yakından ilgilendi. Ellerinden tutup oyuncakçıya götürdüğü çocukları ikna eden Vali atik, minikler ve ebeveynlerinin gönlünü kazandı.

Türkiye'nin 81 ilinde İçişleri Bakanlığı koordinesinde yapılan kapsamlı yeni tip korona virüs denetimleri, Denizli'de de aralıksız olarak devam ettiriliyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Bulvarında korona virüs denetimleri gerçekleştiren Vali Atik, maske takmayan çocuklarla yakından ilgilendi.

Maskesiz olarak kalabalık ortamda dolaşan küçük çık çocuğuyla bir süre sohbet eden Vali Atik, çocuğa kendi elleriyle maske taktı. Vali Atik ile bir süre sonra karşılaştığı maskesiz erkek çocuk arasında ise ilginç bir diyalog yaşandı.

Bir türlü maske takmayı kabul etmedi

Vali Atik'in maske takmak istediği çocuk bunu ret edince, beyaz maske yerine renkli bir maske temin edildi. Vali Atik, çocuk buna rağmen de maske takmayı kabul etmeyince, elinden tutarak yakındaki bir oyuncakçıya götürdü. Miniğe istediği oyuncakları alan Vali Atık, maske takması içinde ikna etmeyi başardı.

Vali Atik'in yoğun mesaisine rağmen çocukların sağlığını korumak için verdiği mücadele ve yakın ilgisi hem çocukların hem de ailelerinin gönlünü fethetti.

Vali Atik maske takmak istemeyen miniği ikna etti
Vali Atik maske takmak istemeyen miniği ikna etti
Vali Atik maske takmak istemeyen miniği ikna etti
Vali Atik maske takmak istemeyen miniği ikna etti
Vali Atik maske takmak istemeyen miniği ikna etti
Vali Atik maske takmak istemeyen miniği ikna etti
Vali Atik maske takmak istemeyen miniği ikna etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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