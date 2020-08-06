Vali Atik, maskesi olmayanlara elleriyle maske takıp, uyardı İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganıyla 81 ilde başlattığı koronavirüs denetimi Denizli'de başladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganıyla 81 ilde başlattığı koronavirüs denetimi Denizli'de başladı. Denizli'de maske kuralına büyük çoğunlukla uyulduğu görülürken, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, denetimler sırasında maskesiz vatandaşlara kendi elleriyle maske taktı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilde başlattığı koronavirüs denetimi, bugün Bayramyeri ve Kaleiçi Çarşısı'nda uygulanmaya başlandı. Denetime Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk ve diğer daire müdürleri katıldı. Denetimde Vali Atik ve Belediye Başkanı Zolan, maske takmayanları uyarıp, salgınla mücadele için maskenin önemini anlattı. Vali Atik, maskeyle ağızlarını kapatıp, burunlarını kapatmayan kişileri de maskeleri kurallara uygun şekilde takmalarını isteyip, elleriyle düzeltti. Vali Atik, yanında maskesi olmayan ya da eski olanlara da kendi elleriyle maske taktı. Gıda ürünleri satan iş yerlerini de denetleyen Vali Atik, çalışanlara, eldiven ve maske takmaları konusunda uyarıda bulundu.

'VAKA SAYISINDA TÜRKİYE ORTALAMASININ ALTINDAYIZ'

Vali Atik, Denizli'de vatandaşların yüzde 99'unun kurallara uyduğunu belirtip, "Kentimizin her noktasında kamu görevlilerimiz vatandaşlarımıza rehberlik ederek denetimlerine devam ediyor. İnşallah pandemi sürecini Denizli olarak sıkıntısız atlatacağız. Denizli halkı genel olarak kurallara uyuyor. Bunun da sonuçlarını gördü. İnşallah ülkemiz bir an önce bu pandemiyi yener ve maskelerimizden kurtulmuş oluruz. Bu sıcak havada maske takmak zor, vatandaşlarımız bunalıyor ama toplum sağlığı açısından maske takmak zorunludur. Vaka sayısı olarak Türkiye ortalamasının altındayız. Bu bizi gevşetmemeli, rehavete sürüklememelidir. Denizli'deki sayısal verilerin düşük olmasının nedeni vatandaşlarımızın kurallara, talimatlarımıza uygun davranmalarıdır" dedi.

Kaynak: DHA