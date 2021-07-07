Vali Atik, LGS'de tam puan alan öğrencileri ödüllendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Atik, LGS'de tam puan alan öğrencileri ödüllendirdi

Vali Atik, LGS'de tam puan alan öğrencileri ödüllendirdi
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre Denizli genelinde tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan 5 öğrenciyi ödüllendirdi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre Denizli genelinde tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan 5 öğrenciyi ödüllendirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Haziran'da yapılan 2021 yılı ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava Denizli genelinde 12 bin 217 öğrencinin katıldığı hatırlatıldı.

Gerçekleştirilen LGS'de Denizli'de 5 öğrencinin soruların hepsini doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldığı belirtilen açıklamada, Denizli Valiliği Toplantı Salonu'nda ödül töreni gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Atik, başarıdan dolayı öğrencileri, ailelerini ve öğretmenlerini tebrik etti.

Vali Atik, 2021 LGS'de 500 tam puan alan 5 öğrenciyi çeyrek altın ile ödüllendirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici de ödül töreninde sınavla ilgili bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı Ankara ve İzmir'de azaldı, İstanbul'da arttı
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı Ankara ve İzmir'de azaldı, İstanbul'da arttı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Haziran-2 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Haziran-2 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ahmet Kaya Zeki Müren Ebru Gündeş Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Salih Uçan Emre Belözoğlu Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Atik, LGS'de tam puan alan öğrencileri ödüllendirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 19:02:36. #1.15#

title