Vali Atik, LGS'de tam puan alan öğrencileri ödüllendirdi

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre Denizli genelinde tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan 5 öğrenciyi ödüllendirdi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre Denizli genelinde tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan 5 öğrenciyi ödüllendirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Haziran'da yapılan 2021 yılı ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava Denizli genelinde 12 bin 217 öğrencinin katıldığı hatırlatıldı.

Gerçekleştirilen LGS'de Denizli'de 5 öğrencinin soruların hepsini doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldığı belirtilen açıklamada, Denizli Valiliği Toplantı Salonu'nda ödül töreni gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Atik, başarıdan dolayı öğrencileri, ailelerini ve öğretmenlerini tebrik etti.

Vali Atik, 2021 LGS'de 500 tam puan alan 5 öğrenciyi çeyrek altın ile ödüllendirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici de ödül töreninde sınavla ilgili bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu