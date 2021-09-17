Vali Atik; 'Gaziler, şanlı tarihimizin yaşayan anıtlarıdır' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Atik; "Gaziler, şanlı tarihimizin yaşayan anıtlarıdır"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Vali Atik;

DENİZLİ (İHA) – Denizli Valisi Ali Fuat Atik, "Gazilerimiz var oldukça devletimizin birliği ve bütünlüğü her daim baki kalmaya devam edecektir" dedi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli Valisi Ali Fuat Atik, "Gazilerimiz var oldukça devletimizin birliği ve bütünlüğü her daim baki kalmaya devam edecektir" dedi.

Vali Ali Fuat Atik, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Atik, mesajında; "Vatan için can verme şuuruyla yola çıkıp şehadeti göze alan, nasibine de yaşarken alınabilecek en büyük paye; 'Gazilik' unvanını taşımaya hak kazanan şanlı tarihimizin yaşayan anıtları, gazilerimizin 'Gaziler Günü'nü sevgi ve hürmetle anmanın büyük gururu içesindeyiz. Ülkemizin medarı iftiharı, milletimizin bağımsız olma şuurunu 'iri tutan en büyük efsanelerimiz olan siz kıymetli gazilerimiz var oldukça, devletimizin birliği ve bütünlüğü her daim baki kalmaya devam edecektir. Gücünü şanlı tarihindeki birlik ve beraberlik bilincinden alan milletimizin, geçmişten geleceğe ulvi değerler etrafında oluşturduğu kenetlenme ile her türlü badireyi aştığı gibi bundan sonra da karşılaşabileceği tüm olumsuzlukları bu bilinç ve kararlıkla olduğu sürece en doğru şekilde aşacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Gazilik, nesiller boyu taşınacak en büyük onurdur" diyen Vali Atik, şu ifadeleri kullandı:

"Devletimizin bekasını, korumak ve bu cennet vatanı savunmak adına en güç koşullar altında canlarını ortaya koyan, sonsuzluk yolculuğuna çıkmış Kahraman Gazilerimizi ve Aziz Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. "Vatan sevdası ile bu topraklar için şahadete niyet ettik, Gazilikle onurlandık." diyen toprağı vatan, bizi ulus yapan, ülkemizin sönmeyen meşaleleri kıymetli Gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyorum. Saygı ve minnetle" - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mansur Yavaş Mustafa Demir Devlet Bahçeli Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gülşen Cansu Dere Demet Özdemir Farah Zeynep Abdullah
Spor Muslera Mesut Özil Şenol Güneş Sergen Yalçın Halis Özkahya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Vali Atik; 'Gaziler, şanlı tarihimizin yaşayan anıtlarıdır' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 12:02:36. #1.17#