Vali Atik, "Bayramları, bayram yapan bu günlerin bize yaşattığı derin manevi duygulardır"

Denizli Valisi Ali Fuat Atik Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Atik, "Yeniden eski bayramlara ulaşabilmek, bayramları bayram tadında yaşayabilmek için yeter ki milletimizin gücüne güvenip güzel günlerin geleceğine inanalım" dedi.

Ramazan Bayramı sebebi ile kutlama mesajı yayımlayan Vali Ali Fuat Atik, bayramın özel ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirterek, "Kıymetli Denizliler; dini, milli ve en ulvi manevi duyguların zirveye ulaştığı, mübarek Ramazan Bayramı münasebetiyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Güzellik ve iyilikleri yoğun olarak hissettiğimiz, rahmet ve bereket ayı Ramazan'ı geride bıraktık. Sağlımızla imtihan edildiğimiz bu zor günlerde Rabbimizin bizleri birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde Ramazan Bayramı'na ulaştırmış olmasının şükrünü ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar toplumsal belleğimize en güzel anıların işlendiği, en kıymetli zamanlardır. Bayramları, bayram yapan bu günlerin bize yaşattığı derin manevi duygulardır. Bayramlar, gönüller arasında en derin manevi bağların kurulmasına imkan sağlayan birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı güçlendiren son derece özel ve anlamlı günlerdir. Bu anlamlı günde, millet olarak birlik ve beraberliğimizin gücü perçinlenmektedir ancak bu yıl da korona virüs salgını nedeniyle Ramazan ayını eski günlerdeki gibi geçiremedik. Sağlığımızı koruyabilmek için evlerimizde kaldık, Ramazan sevincimizi buruk yaşadık" dedi.

"Gelecek güzel günleri birlikte kucaklayacağız"

Bayramın buruk geçtiğini ve gelecekte güzel bayramlar kutlamak için milletin gücüne güvendiklerini belirterek, "Ne yazık ki salgın tehdidi ile mücadele halinde olmaya devam ettiğimiz için Ramazan Bayramı'nı da biraz buruk geçireceğiz. Yeniden eski bayramlara ulaşabilmek, bayramları bayram tadında yaşayabilmek için yeter ki milletimizin gücüne güvenip güzel günlerin geleceğine inanalım. Bizler, millet olarak çok büyük zorlukların altından kalkabilme potansiyeline sahibiz. Eminim ki bu zor günleri de geride bırakıp gelecek güzel günleri birlikte kucaklayacağız. Tüm bu duygu ve düşünceler içerisinde, Ramazan Bayramı vesilesi ile Aziz Şehitlerimizi ve Kahraman Gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor; Ramazan Bayramı'nın bütün gönüllere esenlik, ülkemizle birlikte tüm dünyaya sağlık, barış ve kardeşlik getirmesini diliyor; Denizli halkımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı