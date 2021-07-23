Vali Atik, "Basının çok önemli bir yeri vardır"
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Vali Atik, "Basının çok önemli bir yeri vardır"

Vali Atik, 'Basının çok önemli bir yeri vardır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutlayarak, "Ortak yaşama kültürünün gelişmesinde hiç şüphesiz ki basının çok önemli bir yeri vardır" dedi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutlayarak, "Ortak yaşama kültürünün gelişmesinde hiç şüphesiz ki basının çok önemli bir yeri vardır" dedi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Atik, basının hayatın vazgeçilmez unsurlardan biri olduğunu belirterek, "Tarafsız ve özgür bir basının varlığı, güçlü demokrasilerin ve kendini muasır medeniyetler seviyesine çıkartmış toplumların en önemli göstergesidir. Unutulmamalıdır ki düşünce ve ifade özgürlüğü insanlığın en önemli haklarından biridir. Bu ise çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basının, fikirlerini sansürsüz bir ortamda özgürce dile getirmesi, kamuoyuna tarafsız, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber vererek, toplumu aydınlatması ile oluşmaktadır. Asıl zenginliğimiz olan birbirinden farklı görüş ve düşüncelerin ifade edilmesi ve ortak yaşama kültürünün gelişmesinde hiç şüphesiz ki basının çok önemli bir yeri vardır. Kişilerin özel hayatlarına saygıyı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak tarafsızlık içinde çalışmalarını yürüten basınımızın, basın meslek ilkelerinden taviz vermeksizin işlerini özenle yerine getirebilmek için göstermiş oldukları çabayı takdir ediyor ve kendilerine teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bıkmadan, usanmadan, zor koşullarda, büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren tüm basın mensuplarının "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı"nı kutluyor, görevlerini yaparken hayatını kaybeden değerli basın mensuplarımızı rahmetle anıyor, basın camiamızın tüm mensuplarına sağlık, mutluluk, başarı ve esenlikler diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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