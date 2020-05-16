Vali Atik, alınan tedbirleri denetledi Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik, yeni tip koronavirüsle (Kovid -19) mücadele kapsamındaki alınan tedbirleri denetledi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik, yeni tip koronavirüsle (Kovid -19) mücadele kapsamındaki alınan tedbirleri denetledi.

Atik, Güres Caddesinde esnafı ziyaret ederek sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi.

Semt pazarında da incelemelerde bulunarak esnafa maske takma ve eldiven kullanmaları uyarısında bulunan Atik, "Bütün vatandaşlarımızı alınan tedbirlere ve bu kurallara uymaya davet ediyorum." dedi.

Kaynak: AA