Vali Atik; "99. yıl dönümün heyecanı içindeyiz"
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Vali Atik; "99. yıl dönümün heyecanı içindeyiz"

Vali Atik; '99. yıl dönümün heyecanı içindeyiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Vali Ali Fuat Atik 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "99. yıl dönümünü milletçe kutlamanın mutluluk ve heyecanı içerisindeyiz" dedi.

Vali Ali Fuat Atik 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "99. yıl dönümünü milletçe kutlamanın mutluluk ve heyecanı içerisindeyiz" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Denizli Valisi Ali Fuat Atik mesaj yayımladı. Vali Atik, "Bazı günler vardır unutulmaz, bazı zamanlar vardır anlatılmaz ve bazı zaferler vardır ki tarih sayfalarına sağmaz. İşte bugün, şanlı tarihimizin bir güneş gibi parladığı Cumhuriyetimizin can suyu, Kurtuluş Savaşı'mızın baş tacı büyük zaferimiz 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıl dönümünü milletçe kutlamanın mutluluk ve heyecanı içerisindeyiz. Bu zafer, birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece milletimizin varlığından, birliğinden ve bağımsızlığından asla ödün vermeden, birlik ve bütünlüğümüze yönelik her türlü tehdit ve saldırı karşısında kenetlenerek hiçbir güce fırsat vermeyeceğinin simgesi olmuştur. Çok iyi bilinmelidir ki; dünya var oldukça Türk Milleti; geçmişinden aldığı bu güç ve ilhamla bu kutsal vatanı daha aydınlık, daha müreffeh yarınlara taşıyacak olan Türkiye Cumhuriyeti'ni, ilelebet yüceltmeye devam edecektir. Bugün, bu cennet vatanın emanetçisi olarak bizlere düşen görev; dört bir yanı kahraman şehitlerimizin kanıyla sulanmış ecdadımızdan bizlere emanet olan vatanımızı ve Cumhuriyetimizi korumak ve bizden sonraki nesillere güvenli bir şekilde devretmektir" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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