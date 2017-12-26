Vali Atik 8. Kattan Düşen Çocuğu Ziyaret Etti

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 8. kattan düşerek ağır yaralanan 2 yaşındaki çocuğu hastanede ziyaret etti.



Alınan bilgiye göre, beraberinde eşi Fulya Atik ile Siirt Devlet Hastanesine giden Vali Atik, Yeni Mahalle'de 8. kattaki evlerinde yatak odasının camından bakmak istediği sırada dengesini kaybederek aşağı düşen Bilge Şevval Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür'den bilgi aldı.



Vali Atik, yaralı Yılmaz'ın durumunun ağır olması nedeniyle Elazığ'a sevk için Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığından askeri helikopter istedi.



Yılmaz, ambulansla götürüldüğü Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığından askeri helikopterle Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.