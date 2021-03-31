Vali Atay yalnız bırakmıyor
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Vali Atay yalnız bırakmıyor

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Vali Atay yalnız bırakmıyor

DÜZCE(İHA) –Düzce Valisi Cevdet Atay, huzurevinde kalan yaşlıları sık sık ziyaret edip hem sohbet ediyor hem de varsa onların sorunlarını dinliyor.

DÜZCE(İHA) –Düzce Valisi Cevdet Atay, huzurevinde kalan yaşlıları sık sık ziyaret edip hem sohbet ediyor hem de varsa onların sorunlarını dinliyor.

Vali Cevdet Atay belli aralıklarla huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret ediyor. Huzurevi sakinleri ziyaretten son derece memnun olduklarını belirtirken Vali Atay, onlarla yakından ilgilenip sohbet ediyor varsa sorunlarını dinliyor.

Vali Atay, yaşlıların toplumsal hafızada önemli ve kıymetli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Hayat tecrübeleri ve birikimleriyle bizlere rehberlik eden ve her zaman örnek olan, varlıklarıyla yaşamımıza güzellikler katan, milli ve kültürel değerlerimizi, örf ve adetlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan büyüklerimiz bizler için kıymetli ve özeldir. Devletin temsilcileri olarak bizler de her zaman yaşlılarımızın emrindeyiz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Vali Atay yalnız bırakmıyor
Vali Atay yalnız bırakmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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