Vali Atay ve Başkan Özlü itfaiye erleri ile bayramlaştı
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Vali Atay ve Başkan Özlü itfaiye erleri ile bayramlaştı

Vali Atay ve Başkan Özlü itfaiye erleri ile bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Düzce Valisi Cevdet Atay ve Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü 24 saat görevi başında olan İtfaiye personeli ile bir araya geldi.

Düzce Valisi Cevdet Atay ve Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü 24 saat görevi başında olan İtfaiye personeli ile bir araya geldi. Başkan Özlü ve Vali Atay personel ile hem bayramlaştı hem de yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından normalleşme sürecindeki ilk Kurban Bayramı öncesinde Vali Cevdet Atay ve Başkan Faruk Özlü, İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek personele moral verdi. Sohbet eşliğinde personelin taleplerini de dinleyen Özlü ile Atay, yangın, kaza ve doğal afetlerde cansiperane bir şekilde görev alan personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Vali Cevdet Atay, Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz'ın katıldığı bayramlaşma sonrasında Başkan Özlü, tüm itfaiye erlerine nöbetlerinde başarılar diledi. - DÜZCE

Vali Atay ve Başkan Özlü itfaiye erleri ile bayramlaştı
Vali Atay ve Başkan Özlü itfaiye erleri ile bayramlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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