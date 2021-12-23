Vali Atay, vatandaşların taleplerini dinledi

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Darıyeri Mengencik köyünü ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi.

Vali Cevdet Atay, Kaynaşlı'ya bağlı Darıyeri Mengencik köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Muhtar İsmail Mecit tarafından karşılanan Vali Atay, köy hakkında bilgiler aldı, daha sonra köy konağına geçti. Vali Atay, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. - DÜZCE