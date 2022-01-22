Vali Atay, SGK Müdürlüğü'nü ziyaret etti - Haberler
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Vali Atay, SGK Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Vali Atay, SGK Müdürlüğü'nü ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Düzce Valisi Cevdet Atay, Sosyal Güvenlik Kurumunu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

DÜZCE (İHA) - Düzce Valisi Cevdet Atay, Sosyal Güvenlik Kurumunu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Düzce'de sürekli ziyaretler ile denetimleri yerinde yapan Vali Cevdet Atay kurum ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Vali Atay, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Atay'a Vali yardımcısı Gürbüz Saltaş'da eşlik ederken SGK Müdürü Necmi Köroğlu kurum ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Bilgilendirmelerin ardından Vali Atay kurum personellerini tek tek ziyaret ederek pandemi zamanında yoğun bir şekilde çalışma gösterenlere teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. - DÜZCE

Vali Atay, SGK Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Vali Atay, SGK Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Vali Atay, SGK Müdürlüğü'nü ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Sosyal Güvenlik Kurumu, Düzce, Yerel, Haber

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