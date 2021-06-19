Vali Atay, sanayi esnafını ziyaret etti

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ile birlikte eski sanayi sitesinde esnafı ziyaret ederek, sorun ve sıkıntılarını dinledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ile birlikte eski sanayi sitesinde esnafı ziyaret ederek, sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Düzce'de çeşitli zamanlarda vatandaşlarla ile bir araya gelen Düzce Valisi Cevdet Atay, yeni normalleşme ile birlikte ziyaretlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ile birlikte eski sanayi sitesinde esnafı ziyaret eden Atay, sorun ve sıkıntıları dinledi. Eski Sanayi Çarşısı'nda yapılması beklenen projeler hakkında esnafın görüşlerini de dinleyen Vali Atay, sohbetin ardından esnafa işlerinde kolaylıklar diledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı