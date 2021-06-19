Vali Atay, sanayi esnafını ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Atay, sanayi esnafını ziyaret etti

Vali Atay, sanayi esnafını ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ile birlikte eski sanayi sitesinde esnafı ziyaret ederek, sorun ve sıkıntılarını dinledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ile birlikte eski sanayi sitesinde esnafı ziyaret ederek, sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Düzce'de çeşitli zamanlarda vatandaşlarla ile bir araya gelen Düzce Valisi Cevdet Atay, yeni normalleşme ile birlikte ziyaretlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ile birlikte eski sanayi sitesinde esnafı ziyaret eden Atay, sorun ve sıkıntıları dinledi. Eski Sanayi Çarşısı'nda yapılması beklenen projeler hakkında esnafın görüşlerini de dinleyen Vali Atay, sohbetin ardından esnafa işlerinde kolaylıklar diledi. - DÜZCE

Vali Atay, sanayi esnafını ziyaret etti
Vali Atay, sanayi esnafını ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Ali Babacan Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Selçuk Tekay Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Aytaç Kara Mert Müldür Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Atay, sanayi esnafını ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 12:31:37. #1.14#

title