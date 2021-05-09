Vali Atay pazaryerinde denetim yaptı
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Vali Atay pazaryerinde denetim yaptı

Vali Atay pazaryerinde denetim yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet Aziziye Mahallesi'nde kurulan pazaryerini ziyaret ederek Korona virüs denetimi gerçekleştirdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet Aziziye Mahallesi'nde kurulan pazaryerini ziyaret ederek Korona virüs denetimi gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın Pazar Yerleri genelgesi kapsamında açılan 5 pazaryerinden birisi olan Aziziye Mahallesi'nde kurulan pazaryerinde Vali Cevdet Atay ve beraberinde ki heyet Korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında vatandaşlara tek tek salgın ile ilgili bilgiler verilirken, sosyal mesafe ve maske uyarısında da bulunuldu. - DÜZCE

Vali Atay pazaryerinde denetim yaptı
Vali Atay pazaryerinde denetim yaptı
Vali Atay pazaryerinde denetim yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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