Vali Atay Özel İdarede incelemelerde bulundu

Düzce Valisi Cevdet Atay Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan İl Özel İdare binasına giderek incelemelerde bulundu.

Düzce Valisi Cevdet Atay Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan İl Özel İdare binasına giderek incelemelerde bulundu.

Düzce'de köylerde çalışmalar yapan ve son zamanlarda Düzce'nin bir çok sorun ve sıkıntısına çözüm üreten Düzce İl Özel İdaresi'ni Düzce Valisi Cevdet Atay ziyaret etti. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen ile Özel idare personelleri tarafından karşılanan Vali Atay, binada incelemelerde bulundu. Ayrıca Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Kalıcı İş yerlerinde yapılan tadilat çalışmalarını inceleyen Vali Atay, yetkililerden de bilgi aldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı