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Vali Atay, öğrencilerle voleybol oynadı

Vali Atay, öğrencilerle voleybol oynadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DÜZCE (İHA) – Akçakoca'da bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret eden Düzce Valisi Cevdet Atay, gençlerle birlikte voleybol oynadı.

AKÇAKOCA, DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Akçakoca'da bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret eden Düzce Valisi Cevdet Atay, gençlerle birlikte Voleybol oynadı.

Bir dizi ziyaretler için Akçakoca ilçesine giden Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesini de ziyaret etti. Burada okul yönetimi ve öğretmenlerden bilgiler alan Vali Atay, öğrencilerle de görüştü. Vali Atay, öğrencilerin talebi üzerine okul bahçesinde gençlerle birlikte voleybol oynadı. - DÜZCE

Vali Atay, öğrencilerle voleybol oynadı

Vali Atay, öğrencilerle voleybol oynadı

Vali Atay, öğrencilerle voleybol oynadı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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