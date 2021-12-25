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Vali Atay, öğrencilerle badminton oynadı

Vali Atay, öğrencilerle badminton oynadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ni ziyareti esnasında okul içerisinde oluşturulan alanda Badminton oynayan öğrencileri bir süre izlemesinin ardından kendisi ile birlikte maç teklifi yapan öğrenciyi kırmayarak Badminton oynadı.

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DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ni ziyareti esnasında okul içerisinde oluşturulan alanda Badminton oynayan öğrencileri bir süre izlemesinin ardından kendisi ile birlikte maç teklifi yapan öğrenciyi kırmayarak Badminton oynadı.

Düzce'de okulları ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenler ile buluşmasını sürdüren Vali Cevdet Atay, son ziyaretini Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ne gerçekleştirdi. Burada öğrenci ve öğretmenler ile diyaloglarını sürdüren Vali Atay, okul içerisinde oluşturulan Badminton sahasında maç yapan öğrencileri gördü. Yanlarına giderek kısa süreli onları izleyen Vali Atay'a öğrenciler birlikte maç yapmayı teklif etti. Öğrencilerin isteğini kırmayan Vali Atay, tenis raketi ile birlikte genç öğrencilerle maç yaptı. Karşılıklı oynanan müsabakada maçı öğrenciler kazanırken, Vali Atay gençlere teşekkür etti. - DÜZCE

Vali Atay, öğrencilerle badminton oynadı

Vali Atay, öğrencilerle badminton oynadı

Vali Atay, öğrencilerle badminton oynadı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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