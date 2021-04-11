Vali Atay müftülüğü ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Atay müftülüğü ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Vali Atay müftülüğü ziyaret etti

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce İl Müftülüğünü ziyaret ederek Ramazan ayı öncesi yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Ramazan'da kapatma mı olacak, tam kapanma mı? İşte kulislerde konuşulan plan
Ramazan'da kapatma mı olacak, tam kapanma mı? İşte kulislerde konuşulan plan

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce İl Müftülüğünü ziyaret ederek Ramazan ayı öncesi yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Ramazan ayı öncesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak isteyen Düzce Valisi Cevdet Atay, müftülüğü ziyaret etti. Düzce İl Müftüsü Rüstem Can'dan kurum ve faaliyetleri hakkında bilgiler alan Vali Atay, daha sonra müftülüğün üst katında bulunan konferans salonunda incelemelerde bulundu. Vali Atay ve beraberindeki heyet daha sonra müftülüğün diğer bölümlerinde de incelemelerde bulunarak, faaliyetler hakkında bilgiler aldı. - DÜZCE

Vali Atay müftülüğü ziyaret etti
Vali Atay müftülüğü ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Türker Ertürk Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Bülent Ersoy Murat Yıldırım Erkan Kolçak Köstendil
Spor Muslera Mesut Özil Yılmaz Vural Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Vali Atay müftülüğü ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 09:52:15. #1.16#
title