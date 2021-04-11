Vali Atay müftülüğü ziyaret etti

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce İl Müftülüğünü ziyaret ederek Ramazan ayı öncesi yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce İl Müftülüğünü ziyaret ederek Ramazan ayı öncesi yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Ramazan ayı öncesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak isteyen Düzce Valisi Cevdet Atay, müftülüğü ziyaret etti. Düzce İl Müftüsü Rüstem Can'dan kurum ve faaliyetleri hakkında bilgiler alan Vali Atay, daha sonra müftülüğün üst katında bulunan konferans salonunda incelemelerde bulundu. Vali Atay ve beraberindeki heyet daha sonra müftülüğün diğer bölümlerinde de incelemelerde bulunarak, faaliyetler hakkında bilgiler aldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı