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Vali Atay, köy ziyaretlerine devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Atay, köy ziyaretlerine devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay'ın geçtiğimiz yıl başlattığı köy ziyaretlerine yeni yılda da devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay'ın geçtiğimiz yıl başlattığı köy ziyaretlerine yeni yılda da devam ediyor. Bu kapsamda Vali Atay ve ilgili kurum müdürleri Kadıoğlu köyünü ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi.

Kadıoğlu köyünde köy konağında bulunan köylüler Vali Cevdet Atay ile bir araya geldi. Sorun ve sıkıntılarını Vali Cevdet Atay'a aktarma fırsatı yakalayan köylüler, ilgili kurum müdürlerinden de çözüm ile ilgili bilgiler aldı.

Ziyarette Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen, Alay Komutanı Albay Naci Akkaş ile birlikte ilgili kurum müdürleri de ziyarette hazır bulundu. - DÜZCE

Vali Atay, köy ziyaretlerine devam ediyor

Vali Atay, köy ziyaretlerine devam ediyor

Vali Atay, köy ziyaretlerine devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Kadıoğlu, Düzce, Yerel, Haberler

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