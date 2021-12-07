Vali Atay, köy ziyaretlerine devam ediyor - Haberler
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Vali Atay, köy ziyaretlerine devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Vali Atay, köy ziyaretlerine devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay Akçakoca'ya bağlı Kalkın köyünü ziyaret etti.

AKÇAKOCA, DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay Akçakoca'ya bağlı Kalkın köyünü ziyaret etti.

Düzce'de köyleri ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya gelen Cevdet Atay, son olarak Akçakoca Kalkın köyünü ziyaret etti. Köy konağında vatandaşlarla bir araya gelen Vali Atay, köyün sorunları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Köyde hizmete giren Vilayetler Birliği Oteli ile ilgili de bilgiler aktaran Atay, köylülerin sorun ve sıkıntılarının kısa süre içerisinde çözülmesi için gerekli hassasiyetin gösterileceğini dile getirdi. - DÜZCE

Vali Atay, köy ziyaretlerine devam ediyor

Vali Atay, köy ziyaretlerine devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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