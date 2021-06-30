Vali Atay, koruyucu aileleri ağırladı
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Vali Atay, koruyucu aileleri ağırladı

Vali Atay, koruyucu aileleri ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Düzce Valisi Cevdet Atay, Sevgi Evlerinde kalan çocukların koruyuculuğu yapan aileleri, makamında kabul ederek kendilerine teşekkür etti.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Sevgi Evlerinde kalan çocukların koruyuculuğu yapan aileleri, makamında kabul ederek kendilerine teşekkür etti. Vali Atay, çocuklara ise çeşitli hediyeler verdi.

Düzce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Sevgi Evleri'ndeki çocukların hem aile sıcaklığı hem de anne baba şefkatiyle büyümeleri için uygulanan koruyucu aile programında yer alan koruyucu aileleri, Düzce Valisi Cevdet Atay'ın makamına konuk oldu. Ziyarette Vali Atay, bir süre sohbet ettiği ailelere yaptıkları insani görev için teşekkür etti. Ayrıca vali Cevdet Atay, makamına konuk olan ailelerin çocuklarına da çeşitli hediyeler verdi. - DÜZCE

Vali Atay, koruyucu aileleri ağırladı
Vali Atay, koruyucu aileleri ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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