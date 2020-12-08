Vali Atay, korona virüs tedbirleri değerlendirme toplantısına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Vali Atay, korona virüs tedbirleri değerlendirme toplantısına katıldı

08.12.2020 10:54 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:59
Vali Atay, korona virüs tedbirleri değerlendirme toplantısına katıldı

DÜZCE(İHA) –İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında gerçekleştirilen korona virüs tedbirleri değerlendirme toplantısına Düzce Valisi Cevdet Atay'da katıldı.

DÜZCE(İHA) –İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında gerçekleştirilen korona virüs tedbirleri değerlendirme toplantısına Düzce Valisi Cevdet Atay'da katıldı.

Vali Cevdet Atay, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve Jandarma Komutanı vekili Yarbay Çağatay Arpaçay ile beraber İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında, 81 il valisi ile video konferans sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen Korona virüs tedbirleri değerlendirme toplantısına katıldı.

Video konferans toplantısında; Korona virüs ile mücadele konusunda illerdeki durum ve tedbirler değerlendirilirken Bakan Soylu korona virüs ile mücadeleyi bir an önce neticelendirmek için valilerden, aşıya önderlik etmelerini istedi. - DÜZCE

Vali Atay, korona virüs tedbirleri değerlendirme toplantısına katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Bilecik'te korona virüs tedbirleri toplantısı yapıldı
Bilecik'te korona virüs tedbirleri toplantısı yapıldı
MASKİ'de korona virüs tedbirleri görüşüldü
MASKİ'de korona virüs tedbirleri görüşüldü
Sincan'da korona virüs tedbirleri
Sincan'da korona virüs tedbirleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Yaşar Güler Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Muhsin Fahrizade
Magazin Demet Akalın Oktay Kaynarca Haluk Bilginer Aras Bulut İynemli
Spor Okan Buruk Caner Erkin Serdar Aziz Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Kız Kaza Türk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vali Atay, korona virüs tedbirleri değerlendirme toplantısına katıldı - Düzce
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 11:02:05. #1.15#
title