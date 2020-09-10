Vali Atay "Karantinaya uymayanlar yurtlara alınacak"
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Vali Atay "Karantinaya uymayanlar yurtlara alınacak"

Düzce'de karantina kurallarına uymayan vatandaşlar yurtlarına alınacak.

Vali Atay
10.09.2020 01:09 | Son Güncelleme: 10.09.2020 01:13

Düzce'de karantina kurallarına uymayan vatandaşlar yurtlarına alınacak. Ayrıca tüm masrafları da karantinaya uymayan kişilerden alınacak.

Korona virüs ile mücadele kapsamında, Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında, İl Pandemi Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde yapılan çalışmalar ve bundan sonraki süreçte alınması gereken önlemler görüşüldü.

Toplantı sonrasında Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile karantinaya uymayan kişilerin Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına alınarak karantina süreleri yurtlarda geçireceğini bildirdi. Vali Cevdet Atay mesajında "İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı, KYK yurtlarına alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşan masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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