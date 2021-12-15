Vali Atay, kapı kapı vatandaşları ziyaret ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Atay, kapı kapı vatandaşları ziyaret ediyor

Vali Atay, kapı kapı vatandaşları ziyaret ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, bir yandan köyleri ziyaret ederken bir yandan da mahalle ziyaretlerine başladı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, bir yandan köyleri ziyaret ederken bir yandan da mahalle ziyaretlerine başladı. Vali Atay, kapı kapı dolaşarak vatandaşları ziyaret etmeyi sürdürüyor.

Daha önce uygulanan açık kapı uygulamasının genele yayılması ile birlikte Düzce Valisi Cevdet Atay, köy ziyaretleri yapmaya başlamıştı. İl genelinde bir çok köyü ziyaret eden Vali Atay, artık mahalle gezilerine de başladı. İlgili kurum müdürleri ile birlikte ilk olarak Nusrettin Mahallesi'ni ziyaret eden Vali Atay, kapı kapı dolaşarak vatandaşlar ile sohbet edip karşılıklı görüş alışverişinde bulunuyor. Mahalle aralarında gördüğü çocuklara da çeşitli hediyeler dağıtan Vali Atay'ın ziyaretlerinin devam edeceği öğrenildi. - DÜZCE

Vali Atay, kapı kapı vatandaşları ziyaret ediyor

Vali Atay, kapı kapı vatandaşları ziyaret ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title