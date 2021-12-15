Vali Atay, kapı kapı vatandaşları ziyaret ediyor

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, bir yandan köyleri ziyaret ederken bir yandan da mahalle ziyaretlerine başladı. Vali Atay, kapı kapı dolaşarak vatandaşları ziyaret etmeyi sürdürüyor.

Daha önce uygulanan açık kapı uygulamasının genele yayılması ile birlikte Düzce Valisi Cevdet Atay, köy ziyaretleri yapmaya başlamıştı. İl genelinde bir çok köyü ziyaret eden Vali Atay, artık mahalle gezilerine de başladı. İlgili kurum müdürleri ile birlikte ilk olarak Nusrettin Mahallesi'ni ziyaret eden Vali Atay, kapı kapı dolaşarak vatandaşlar ile sohbet edip karşılıklı görüş alışverişinde bulunuyor. Mahalle aralarında gördüğü çocuklara da çeşitli hediyeler dağıtan Vali Atay'ın ziyaretlerinin devam edeceği öğrenildi. - DÜZCE