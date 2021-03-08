Vali Atay ile eşinden huzuru sağlayan kadınlara sürpriz

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, eşi Elçin Atay ile birlikte kadın güvenlik güçleri ile kadın sürücülere sürpriz yaptı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, eşi Elçin Atay ile birlikte kadın güvenlik güçleri ile kadın sürücülere sürpriz yaptı.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağında görevi huzuru sağlamak olan kadın jandarma ve polislerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü unutulmadı. Vali Cevdet Atay, eşi Elçin Atay ile birlikte Kaynaşlı yol kontrol noktasına giderek görev yapan kadın jandarma ve polislere çiçek vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladılar. Ayırca kontrol noktasında durdurulan kadın sürücülerde çiçek verildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı