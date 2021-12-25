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Vali Atay, huzurevini ziyaret etti

Vali Atay, huzurevini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet Muharrem Sancaklık Huzurevini ziyaret ederek, yaşlılar ile bir araya geldi.

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DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet Muharrem Sancaklık Huzurevini ziyaret ederek, yaşlılar ile bir araya geldi. Atay, burada yaşlı vatandaşlarla sohbet ederken, rahatsızlık geçirerek tedavisine devam edilen hastaları da odalarında ziyaret etti.

Sürekli halk ile iç içe olan Vali Cevdet Atay, son olarak Muharrem Sancaklı Huzurevini ziyaret etti. Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk'ün de hazır bulunduğu ziyarette Vali Atay, yaşlılar ile tek tek sohbet etti. Onlarla bir araya gelmekten mutlu olduğunu dile getiren Atay, müsaitlik durumuna göre her ay düzenli olarak ziyaret edebileceğini belirttiği konuşmasında, herhangi bir sorun olup olmadığını ve bir sıkıntıları varsa çözüme kavuşturacaklarını belirti.

Cevdet Atay'ın kendilerine verdiği değerden ötürü teşekkür eden yaşlılar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Atay daha sonra rahatsızlık geçirerek odalarında tedavi olmaya devam eden yaşlıları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - DÜZCE

Vali Atay, huzurevini ziyaret etti

Vali Atay, huzurevini ziyaret etti

Vali Atay, huzurevini ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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